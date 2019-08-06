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Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Umur Bugay mesajı (Umur Bugay kimdir)

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Kıymetli ustamız Umur Bugay abimizin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Umur Bugay mesajı (Umur Bugay kimdir)

Usta senarist Umur Bugay vefat etti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Kıymetli ustamız Umur Bugay abimizin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." paylaşımı yaptı.

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı.

Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cem yılmaz #umur bugay
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