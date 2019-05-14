Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun "Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şuan geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" açıklaması sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden "29.03.2019 tarihinde elektronik imza ile adres değişikliği yaptığınız anlaşılmış olup, adres kayıtlarınızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır." duyurusu yapıldı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyurdu.



Sangu, "Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şuan geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" açıklaması yaptı.



NÜFUS İŞLERİNDEN DUYURU



Sangu'nun bu açıklaması sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bir duyuru yaptı.



Müdürlüğünün duyurusunda şunlar yer aldı:



"29.03.2019 tarihinde elektronik imza ile adres değişikliği yaptığınız anlaşılmış olup, adres kayıtlarınızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.



Ayrıca adres bilgilerinizi https://adres.nvi.gov.tr üzerinden de kontrol edebilirsiniz."



"KONTROLLERİNİ YAPSINLAR"



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu duyurusunu paylaşan Sangu, "Bir yanıt gelmiş. Aynı problemi yaşayanlar alttaki linkten kontrollerini yapsınlar" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



