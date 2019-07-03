Son dakika haberleri... Ünlü şair Küçük İskender (Derman İskender Över) hayatını kaybetti (Küçük İskender kimdir, cenaze töreni bilgileri)

Uzun süredir kanser ile mücadele eden şair Küçük İskender, yaşamını yitirdi. İstanbul ve Beyoğlu ile özdeşleşen şiirleriyle tanınan şair 55 yaşındaydı

Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, hayatını kaybetti.



Asıl adı Derman İskender Över olan Küçük İskender, Muğla Bodrum'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.



Şairin ölüm haberi, dostlarını ve sevenlerini üzdü.



DERMAN İSKENDER ÖVER (KÜÇÜK İSKENDER) KİMDİR



Arkasında çok sayıda kitap ve hayatın bir köşesine dokunan filmler bıraktı.



1964 doğumlu şair, şiir yazmak için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni yarıda bıraktı.



İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıkan şair, 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. Profesyonel olarak ise 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.



Küçük İskender, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı.



Küçük İskender, yarın Ortaköy Mecidiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.



ulusal.com.tr



