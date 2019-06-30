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Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç'tan Ramazan Öksüz olayıyla ilgili flaş iddialar

Ramazan Öksüz olayına ilişkin açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, "Yıllar içinde bu ‘eskiden güzel’ adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan , daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın ...gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin ...bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların...olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin...yerel gazeteciyi 'haberini yaparsan bedelini ödersin' ile tehdit eden adam kayırmacılığın..." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç'tan Ramazan Öksüz olayıyla ilgili flaş iddialar

Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz olayına ilişkin açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, iddialarda bulundu

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç şöyle yazdı:

"Yıllar içinde bu ‘eskiden güzel’ adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan , daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın ...gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin ...bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların...olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin...yerel gazeteciyi “haberini yaparsan bedelini ödersin” ile tehdit eden adam kayırmacılığın....bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Feridun Düzağaç #Ramazan Öksüz
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