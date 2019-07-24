Son dakika haberleri... Ünlü tasarımcı Yurdaer Altıntaş hayatını kaybetti (Yurdaer Altıntaş kimdir)

Türkiye’nin uluslararası tasarım camiasına katılan ilk temsilcisi olarak ün yapan Profesör Yurdaer Altıntaş, 84 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema başta olmak üzere sanat afişleri düzenlemiş uluslararası üne sahip Türk grafik tasarımcısı Profesör Yurdaer Altıntaş, 84 yaşında yaşamını yitirdi.



Türk grafik sanatının kurucusu ve reklamcılığın ilk büyük isimlerinde olan İhap Hulusi Görey’den sonra, Türkiye’de grafik tasarımın ilk temsilcilerinden olan Profesör Yurdaer Altıntaş, 1960’lı yılların ilk yarısında afiş sanatından grafik tasarıma geçiş evresinin ve Türkiye’nin uluslararası tasarım camiasına katılan ilk temsilcisi olarak ün yaptı.



OnurAkayMedya’nın edindiği bilgiye göre, Yurdaer Altıntaş için yarın 25 Temmuz Perşembe günü saat 14:30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Altıntaş’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



YURDAER ALTINTAŞ KİMDİR?



1935 yılında dünyaya gelen ve 1957 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Atölyesi’nden mezun olan Yurdaer Altıntaş, 1964 yılında İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergiyle ilk Türk grafik tasarım sergisini gerçekleştirdi. 1968 ‘de Grafik Sanatçıları Derneği’nin kurulmasına öncülük etti. 1976'da Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olan ve 1979'da okulun müdürlüğüne atanan Yurdaer Altıntaş, Grafikerler Meslek Kuruluşu’nun ilki 1982’de olmak üzere 1987'den 1993'e kadar başkanlığını yaptı. Yurt içinde ve dışında sergiler açtı, birçok toplu sergiye katıldı. Değişik ülkelerdeki uluslararası Bienal ve Trienallere çalışmaları kabul edildi.



60. Yaş günü nedeniyle dünyadan seçtiği tasarımcılara çağrıda bulunarak 1995 yılında İstanbul’da uluslararası çağrılı afiş sergisi düzenledi ve sergiye gönderilen afişlerle Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü’nde uluslararası afiş arşivinin oluşmasını başlattı. İsviçre, Polonya, Fransa, Amerika gibi ülkelerdeki müze ve arşivlere çalışmaları alındı. Çeşitli ulusal ödüller aldı, 2004 yılında Türk grafik tasarımına yaptığı katkılar nedeniyle ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) tarafından kendisine “Icograda Başarı Ödülü” (Icograda Achievement Award) verildi. 2009 yılında AGI (Alliance Graphique Internationale) üyeliğine seçildi. 2011 yılında Tüyap 21. Uluslararası Sanat Fuarında "Sanatçı Onur Ödülü" 2012 yılında "Polonya Cumhuriyeti Gloria Artis Kültür Liyakat Madalyası", 2014 yılında da "Polonya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı" verildi. 2016 yılında Türk tasarımına katkıları nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından kendisine Türk Tasarım Danışma Konseyi'nin Onur Ödülü verildi. 1995 yılında Profesör oldu, 1996 yılında Grafik Tasarım Bölüm başkanlığına, 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 2002 yılında aynı üniversiteden emekliye ayrıldı.



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