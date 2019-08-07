SON DAKİKA HABERLERİ... Usta gazeteci açıkladı! "Yakın çevresine göre Erdoğan yeni bir dönem başlatacak"

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü "Ak Parti'de köklü değişiklik" başlıklı yazısında "Yakın çevresine göre Erdoğan yeni bir dönem başlatacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Bakanların çoğunu değiştirecek. 'Ne zaman?' sorusu tartışılıyor. 'Kurban bayramı sonrası' diyenler çoğunlukta. Tarihi, değişikliğin kapsamı belirleyecek gibi. Sarkma ihtimalinden de söz ediliyor." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları ifade etti:



"31Mart seçimi bekleneni vermedi. Büyük iller kaybedildi. Türkiye’yi sırtında taşıyan iller. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” denmişti İstanbul’un kaybı kabullenilmedi.



23 HAZİRAN



İstanbul seçimine itiraz edildi. “Tuzak” uyarıları dinlenmedi YSK baskı altına alındı. “Ucube” gerekçelerle seçimin yenilenmesi kararı çıktı.



ÇÖZÜM ARANIYOR



Ak Parti’de moral bozuldu. ABD düğmeye bastı.



“Yeni Parti” girişimcileri umutlandı. Partide “psikolojik üstünlük” kayboldu.



“Reis bir yolunu bulur çözer” algısı dağıldı. Şimdi çözüm aranıyor.



KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK







KONGRE ÖNE ALINDI



Kongre takvimi sonbaharda başlıyor. 7. Kongre için 2020 konuşuluyor. Oysa ki normal süre 2021’deydi. Belli ki 2023 hazırlıkları erken başlayacak. Partide köklü değişikliklere gidileceğinin işareti. Bazı il başkanları mercek altında. “Hemen istifa ettirilirse sürpriz olmayacak” deniyor.



BAKANLAR



En çok tartışılan isimler bakanlar. Milletvekillerini takmıyorlar. Meclis’i hesaba katmıyorlar. Soru önergelerine bile zamanında yanıt vermiyorlar. Meclis Başkanı Şentop bizzat kendisi açıkladı. “Yazılı bir şekilde uyardıklarını” bildirdi. Bakanların tek derdi Erdoğan. Onu memnun ederlerse koltukta kalacaklarını düşünüyorlar. Ama yumurta küfesinin O’nun sırtında olduğunu unutuyorlar. Halktaki tepkinin O’nun kararını belirleyeceğini anlamıyorlar.



ÇOĞU GİDEBİLİR



Yakın çevresine göre Erdoğan yeni bir dönem başlatacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Bakanların çoğunu değiştirecek. “Ne zaman?” sorusu tartışılıyor. “Kurban bayramı sonrası” diyenler çoğunlukta. Tarihi, değişikliğin kapsamı belirleyecek gibi. Sarkma ihtimalinden de söz ediliyor.



BÜROKRASİ



Merkez Bankası Başkanı “başlangıç”görülüyor. Bürokraside de köklü değişiklik konuşuluyor. Beştepe ile teması olan bir Ak Partilinin anlattıkları şöyle: “15 Temmuz sonrası ‘güvenilirlik’ esastı. Çok şikayet geldi. İş bilmeyenler zarar verdi. Sadece alnı secdeye geliyor diye atadıklarımız, sırtımızı yere getirdi. Şimdi durum farklı. ‘Liyakat’ gündemde. Ama ‘liyakatli’ bürokrat bulmakta sıkıntı var. Geçmişte kritik birimleri FETÖ ele geçirdiği için başkalarının gelişmesini engellemiş. İnce elenip sık dokunuyor. İş bilmeyenler koltuklarında oturamayacak.”



TÜRKİYE İTTİFAKI TOPLAR



Bu arada Ak Partililerle sık sık görüşüyoruz. “Bir dönemin sonuna daha yaklaşıldığı” havası var. Anlattıkları özetle şöyle: “İstanbul seçimi bizi şok etti. 31 Mart’ta hiç ihtimal vermemiştik. 23 Haziran’da ise “toparlarız” demiştik. İkisinde de yanıldık. Bunca seçim kazandık. Yenilgiyi unutmuşuz. Bu nedenle çok sarsıldık. Partide eski heyecan yok. Tek başına sorunların altından kalkılacağına inanan az. “Türkiye ittifakı” umutlandırmıştı. “Toparlanırız” diye düşünmüştük. Ama arkası gelmedi.” Ak Parti’de manzara bu."



ulusal.com.tr "31Mart seçimi bekleneni vermedi. Büyük iller kaybedildi. Türkiye’yi sırtında taşıyan iller. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” denmişti İstanbul’un kaybı kabullenilmedi.İstanbul seçimine itiraz edildi. “Tuzak” uyarıları dinlenmedi YSK baskı altına alındı. “Ucube” gerekçelerle seçimin yenilenmesi kararı çıktı. Ak Parti ’nin akil adamları “eyvah” dedi. Ama “kemiksiz et”çiler memnundu. 23 Haziran’da seçim yapıldı. Sonuç felaket oldu.Ak Parti’de moral bozuldu. ABD düğmeye bastı.“Yeni Parti” girişimcileri umutlandı. Partide “psikolojik üstünlük” kayboldu.“Reis bir yolunu bulur çözer” algısı dağıldı. Şimdi çözüm aranıyor. Erdoğan il başkanlarını topladı. “2023’de yepyeni bir parti” dedi. Köklü değişiklik sinyali verdi. Kulağımıza gelen bilgiler de aynı. Partide, bakanlar kurulunda, bürokraside; Önemli değişiklikler gündemde.Kongre takvimi sonbaharda başlıyor. 7. Kongre için 2020 konuşuluyor. Oysa ki normal süre 2021’deydi. Belli ki 2023 hazırlıkları erken başlayacak. Partide köklü değişikliklere gidileceğinin işareti. Bazı il başkanları mercek altında. “Hemen istifa ettirilirse sürpriz olmayacak” deniyor.En çok tartışılan isimler bakanlar. Milletvekillerini takmıyorlar. Meclis’i hesaba katmıyorlar. Soru önergelerine bile zamanında yanıt vermiyorlar. Meclis Başkanı Şentop bizzat kendisi açıkladı. “Yazılı bir şekilde uyardıklarını” bildirdi. Bakanların tek derdi Erdoğan. Onu memnun ederlerse koltukta kalacaklarını düşünüyorlar. Ama yumurta küfesinin O’nun sırtında olduğunu unutuyorlar. Halktaki tepkinin O’nun kararını belirleyeceğini anlamıyorlar.Yakın çevresine göre Erdoğan yeni bir dönem başlatacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Bakanların çoğunu değiştirecek. “Ne zaman?” sorusu tartışılıyor. “Kurban bayramı sonrası” diyenler çoğunlukta. Tarihi, değişikliğin kapsamı belirleyecek gibi. Sarkma ihtimalinden de söz ediliyor.Merkez Bankası Başkanı “başlangıç”görülüyor. Bürokraside de köklü değişiklik konuşuluyor. Beştepe ile teması olan bir Ak Partilinin anlattıkları şöyle: “15 Temmuz sonrası ‘güvenilirlik’ esastı. Çok şikayet geldi. İş bilmeyenler zarar verdi. Sadece alnı secdeye geliyor diye atadıklarımız, sırtımızı yere getirdi. Şimdi durum farklı. ‘Liyakat’ gündemde. Ama ‘liyakatli’ bürokrat bulmakta sıkıntı var. Geçmişte kritik birimleri FETÖ ele geçirdiği için başkalarının gelişmesini engellemiş. İnce elenip sık dokunuyor. İş bilmeyenler koltuklarında oturamayacak.”Bu arada Ak Partililerle sık sık görüşüyoruz. “Bir dönemin sonuna daha yaklaşıldığı” havası var. Anlattıkları özetle şöyle: “İstanbul seçimi bizi şok etti. 31 Mart’ta hiç ihtimal vermemiştik. 23 Haziran’da ise “toparlarız” demiştik. İkisinde de yanıldık. Bunca seçim kazandık. Yenilgiyi unutmuşuz. Bu nedenle çok sarsıldık. Partide eski heyecan yok. Tek başına sorunların altından kalkılacağına inanan az. “Türkiye ittifakı” umutlandırmıştı. “Toparlanırız” diye düşünmüştük. Ama arkası gelmedi.” Ak Parti’de manzara bu."