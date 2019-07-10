Son dakika haberleri... Usta gazeteci Ali Rıdvan Bülbül hayatını kaybetti (Rıdvan Bülbül kimdir)

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, şair, yazar, gazeteci Ali Rıdvan Bülbül, hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi 11 Temmuz 2019 perşembe günü, Sultan Selim Camii'nde kılınacak İkindi Namazı'nı müteakip, Üçler Mezarlığı'na defnedilecek

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, şair, yazar, gazeteci Ali Rıdvan Bülbül, hayatını kaybetti.



CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Bülbül'ün cenazesi 11 Temmuz 2019 perşembe günü, Sultan Selim Camii'nde kılınacak İkindi Namazı'nı müteakip, Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.



ALİ RIDVAN BÜLBÜL KİMDİR



Şair, yazar, gazeteci, öğretim görevlisi. Ali Rıdvan Bülbül. 1935'te Konya Doğanbey'de doğdu. İlk ve orta ve liseyi Konya’da okudu. Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu. Konya’da Yeni Meram Gazetesi'nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü ve ''Biz Bize adıyla köşe ve Başyazarlık yaptı. Ayrıca THA, Türk Haberler Ajansı, AA Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü yaptı. TRT Konya Temsilciliği de yapan A. Rıdvan Bülbül, Konya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı görevlerinde bulundu.



Şiirleri Türk Sanatı, Yelken, Hisar, Çağrı (Konya) vd. dergilerde yer aldı. Şiir kitapları yanında Halkla İlişkiler adlı ders kitabı da yazdı.



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