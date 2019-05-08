Usta gazeteci Halil Nebiler, Ulusal Kanal canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun söylediği "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" ifadelerini "Bunu 14-15 yaşında çocuklar söyleyebilir. Kahvede arkadaşlar söyleyebilir. Siz söyleyemezsiniz" sözleriyle değerlendirdi

Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi programını sunan usta gazeteci Halil Nebiler, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.



Nebiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda söylediği "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" ifadelerini yorumladı.



Nebiler, şunları söyledi:



"Bunu 14-15 yaşında çocuklar söyleyebilir.



Kahvede arkadaşlar söyleyebilir.



Siz söyleyemezsiniz."



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