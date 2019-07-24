Son dakika haberleri... Usta gazeteci İsmet Özçelik: ABD'de Erdoğan'a 'ağır bir ceza verilmesi' dillendiriliyor

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, "ABD’de Erdoğan’a “ağır bir ceza verilmesi” dillendiriliyor. Öne çıkan fikir şu: “İhanetinin bedelini ödemeli.” Hem dünyaya; Hem de “Erdoğan sonrası iktidara geleceklere”(!) mesaj verilmek isteniyor. Kontrolden çıkanların, hizaya getirilmesi çabası." ifadelerini kullandı

"ABD’de Türkiye tartışılıyor.Türkiye’nin Avrasya’ya yönelişi sorgulanıyor.Trump, Obama dönemini suçluyor.Bir kesim ısrarla, “Türkiye’nin kaybedilmemesi” vurgusu yapıyor.Aksi halde ABD çıkarlarının büyük zarar göreceğini belirtiyorlar.ERDOĞAN’IN KİŞİSEL TAVRIBugünkü Türkiye’den umudu kesmişler.Çıkış arayışları var.Son tahlilleri şu:“Yaşananlar Erdoğan’ın kişisel tercihi.”ABD’nin Avrupa’daki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges de bu görüşü savunanlardan.ABD yöneticilerini uyarıyor:“Erdoğan’dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz.”ERDOĞAN SONRASIŞimdi buna göre hesaplar başladı.“Erdoğan sonrası” ifadesi çok konuşulur oldu.Görünen o ki;Ak Parti’nin peş peşe yaptığı hatalardan heveslenmişler.Düşülen tuzaklardan umutlanmışlar.İstanbul seçimi heyecanlandırmış.AÇILIMCILAR“Açılım” hevesi yine hortladı.PKK/HDP, “Açılım Ak Parti ile olmayacak” ifadeleri kullanıyor.CHP yöneticilerinden de benzer sesler çıkıyor.Amerika’dan işaret gelmiş gibi…ERDOĞAN’A AĞIR CEZAABD’de Erdoğan’a “ağır bir ceza verilmesi” dillendiriliyor.Öne çıkan fikir şu:“İhanetinin bedelini ödemeli.”Hem dünyaya;Hem de “Erdoğan sonrası iktidara geleceklere”(!) mesaj verilmek isteniyor.Kontrolden çıkanların, hizaya getirilmesi çabası.İSRAİL SİTESİPsikolojik savaş hızlandı.Arap internet sitelerinde bir haber yayınlandı.Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği bildirildi.İsrail sitesi hemen atladı.“www.breakingisraelnews.com” Erdoğan’ın öldüğünü bile iddia etti.Erdoğan tatilde.Ama MOSSAD’ın niyeti belli.TÜRKİYE’NİN TAVRIABD yine yanlış yolda.Teşhis yanlış olunca sonucu da hüsran olacak.Türkiye’nin tavrı Erdoğan’ın kişisel tercihi değil.Milli çıkarı bunu gerektiriyor.Geleceği Avrasya’da.Gereğini yapıyor.ABD TÜRKLERİ HİÇ ANLAMAMIŞABD sürekli kaybediyor.Ülkeler kendi kaderlerini eline alıyor.Türk halkı için de aynı şey geçerli.Halkımız ABD’ye tepkiliydi.15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi daha da tetikledi.Eskiden muhafazakarlar ABD’ye sıcaktı.Şimdi tam tersi.ABD karşıtlığında solcuları bile solladılar.Yapılan araştırmalar ortada.ABD’ye karşı olanların oranı yüzde 90.ABD’nin işi zor.1950’den beri Türkiye’nin içinde.Ama Türkleri hiç anlamamış.TEHDİTLER SONUÇ VERMEDİBaskı ve tehditler etkili olmadı.S-400’ler Türkiye’de.Fırat’ın doğusu için de aynı şey geçerliTürkiye kararlı durunca ABD telaşlandı.Doğu Akdeniz’de de durum benzer.Türkiye doğalgaz arayışını sürdürüyor.Türkiye’nin düşmanları panikte.Şimdi “Erdoğan sonrası” diye sahneye çıktılar.Ama her şey çok açık.Erdoğan olsa da olmasa da sonuç değişmeyecek.Türkiye’nin rotası Avrasya olacak.MUHALEFETE UYARISiyasi mücadele başka.Ama Türkiye düşmanları ile yan yana gelmek başka.Son günlerde bazı gariplikler olmaya başladı.Türkiye’nin her zamankinden çok birliğe ihtiyacı var.“Türkiye ittifakı” zorunlu.Geciktikçe maliyet yükseliyor.Ayak sürünse de olacak.Çünkü başka çıkış yok!"ulusal.com.tr