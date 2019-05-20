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Son dakika haberleri... Usta gazeteci Taki Doğan yaşamını yitirdi

Ortadoğu gazetesinin başyazarı olan deneyimli gazeteci Taki Doğan, Ankara’da yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... Usta gazeteci Taki Doğan yaşamını yitirdi

Gazeteci Taki Doğan, rahatsızlığı nedeniyle, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu.

Habertürk Eski Ankara Temsilcisi Taki Doğan, Ortadoğu gazetesindeki köşesinde, son olarak 7 Mayıs günü bir yazı kaleme almıştı.

TAKİ DOĞAN KİMDİR

1951 Elbistan doğumlu Taki Doğan'ın eğitim hayatı ilkokuldan üniversiteye kadar Ankara'da geçti.

Mesleğe Milliyet gazetesinde başladı.

Habertürk Televizyonu Ankara temsilciliği ve çeşitli televizyon ve radyolarda yorumculuk yapan Taki Doğan, Kasım 2018'den bu yana da Ortadoğu Gazetesi Ankara temsilcisi ve başyazarı olarak görev yapıyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #taki doğan
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