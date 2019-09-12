Son dakika haberleri: Usta oyuncu hayatını kaybetti! Çetin Dağdelen kimdir

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Çetin Dağdelen, hayatını kaybetti.

Acı haberi, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

ÇETİN DAĞDELEN CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Akay, şunları belirtti:

"Cenazesi 13 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakiben Yalova Merkez Camii’nden kalkacak. Ayrıca cenazeye katılmak isteyenler için, yarın sabah 13 Eylül Cuma günü saat 10:00’da AKM’nin önünden araç kalkacak. Mekânı cennet olsun inşallah."

ÇETİN DAĞDELEN KİMDİR

Çetin Dağdelen, 1 Mart 1944 yılında dünyaya geldi. ‘Ölümünü Kendin Seç’ isimli filmin senaryosunu yazan oyuncu, çok sayıda filmin yapımcılığını üstlenmiş ve Talihsiz Bilo, Demir Pençe, Aç Kurtlar gibi çok sayıda filmde de Yılmaz Güney, İlyas Salman, Nebahat Çehre gibi oyuncularla kamera karşısına geçmişti.

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