Usta besteci ve Türkiye’nin önemli neyzenlerinden Burhan Paker hayatını kaybetti. Paker'in cenazesi, bugün 11 Haziran Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Adana Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek. Burhan Paker, 1946 yılında Adana´da dünyaya geldi. Bestelerinin 25 kadarını Müslüm Gürses için hazırlayan Paker, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ın albümlerine aldığı eserlerine okuma izni vermemişti ve Tilbe ile Yıldızhan eserleri albümlerinden çıkarmak zorunda kalmıştı

Müslüm Gürses’in yorumu ile dillendirilen 'Dünya Ne Hâle Gelmiş', 'Sevenler Anlar' gibi şarkıların bestecisi ve Türkiye’nin önemli neyzenlerinden Burhan Paker hayatını kaybetti. Acı haberi, Onur Akay duyurdu.



CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Cenazesi, bugün 11 Haziran Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Adana Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.



BURHAN PAKER KİMDİR



Burhan Paker, 1946 yılında Adana´da dünyaya geldi. Bestelerinin 25 kadarını Müslüm Gürses için hazırlayan Paker, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ın albümlerine aldığı eserlerine okuma izni vermemiştir ve Tilbe ile Yıldızhan eserleri albümlerinden çıkarmak zorunda kalmıştır. Üniversitede müzik uğruna hukuk eğitimini yarıda bırakan Paker, Adana Radyosu’nda, Adana Belediye Konservatuvarı´nda, Çukurova Üniversitesi´nde çalışmalar yapmıştır. Usta neyzen, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden emekli olana kadar ise yüzlerce neyzen yetiştirmiştir. İbrahim Tatlıses'in çok sayıda hit şarkısının söz yazarı ve 2016 yılında vefat eden Tahir Paker'in de abisi olmaktadır.



İşte Müslüm Gürses’le bir anısı…



Elazığ’a gitmek için hazırlanan Burhan Paker’in yanına zayıf bir çocuk gelir ve elindeki filede giyeceği çamaşırları vardır. Paker, “Sen neyi bekliyorsun?” der ve o çocuk, “Ben de Elazığ´a gideceğim, türkü okuyacağım, uzun hava okuyacağım.” der. Paker, bağlamanın birini alıp hicaz taksim yapar ve o çocuk müthiş bir şekilde okumaya başlayınca şaşırır ve “Sen kimsin?” der. Çocuk, “Ben Müslüm” diyerek cevap verir. Müslüm, kısa süre Elazığ´da büyük bir isim yapar.



Ve Paker o günleri şöyle anlatır:



“Her gün kaldığımız otele dalak, ciğer, et, yemek tepsiyle geliyor akşama şu uzun havayı oku diye. Müslüm´ün Müslüm olacağı o zamandan belliydi. Elazığ´ı, Malatya´yı teslim almıştı.”



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