Son dakika haberleri... Usta sanatçı Nejat Toksoy hayatını kaybetti! Nejat Toksoy kimdir

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından, 60'lar ve 70'lerin tek tip kıyafetli efsane grubu Mavi Işıklar’ın kurucusu ve solisti usta sanatçı Nejat Toksoy, hayatını kaybetti

Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti.



Haberi, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.



Akay, şunları yazdı:



"Geçtiğimiz 11 Mayıs’ta yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum ve kanserle mücadele eden değerli sanatçımız 61 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Mekânı cennet olsun inşallah.



Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva’ ve ‘İyi Düşün Taşın’ şarkıları, 70’li yılların ünlü grubu Mavi Işıklar’a aitti."



NEJAT TOKSOY KİMDİR



1946 doğumlu Nejat Toksoy Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü gruplarından Mavi Işıklar Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi. Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip Kırkbeşlik Bar'da konser verdiler. Solist Nejat Toksoy o Açıkhava konserleri ile hafızalara kazındı. Nejat Toksoy 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim Nejat Toksoy, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.



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