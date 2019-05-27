Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı. Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde şafak vakti düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 Operasyonu ile uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Kokain ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü

Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı



BURSA'DA DA BİN POLİSLE OPERASYON



Bursa'da kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.



Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de desteğiyle kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Havadan drone ile takip edilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 650 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile bir hassas terazi ele geçirildi.



Bin polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Narkotik Suclarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla saat 06.00'da 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu düzenlendi.



Gözaltına alınan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.



TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmü yer alıyor.



İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ve uzun namlulu tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli de tutuklandı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.



Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.



Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.



Söz konusu operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı.



Giysilere emdirilmiş afyon sakızı ele geçirildi



Ayrıca ekipler, 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.