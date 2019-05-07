Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı olarak görevine başladı. Süreci Vali Ali Yerlikaya götürecek. 23 Haziran'da adayımız belli, Binali bey. Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.



"ALİ YERLİKAYA..."



Erdoğan, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı olarak görevine başladı. Süreci Vali Ali Yerlikaya götürecek." dedi.



"ADAYIMIZ BELLİ"



Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir." diye konuştu.



"ÇÖZÜM SÜRECİ YOK"



Erdoğan, "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.



BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum." ifadelerini kullandı.



AKDENİZ'DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ



Erdoğan, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili "Biz şu anda kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz." dedi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.



ulusal.com.tr

