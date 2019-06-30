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Son dakika haberleri... Van Gevaş'ta deprem oldu (30 Haziran 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Van'ın Gevaş ilçesinde saat 18.15'te yerin 5.2 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Van Gevaş'ta deprem oldu (30 Haziran 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Van'ın Gevaş ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 18.15'te meydana geldi.

Depremin yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli verilerine göre, deprem 3.6 büyüklüğünde oldu.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #van #gevaş #deprem
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