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Son dakika haberleri... Van Özalp'ta feci kaza: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Van'da, göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. 

Son dakika haberleri... Van Özalp'ta feci kaza: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

Erçek bölgesinde yaşanan olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dağ yolundan kente gelmeye çalıştığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Muradiye'den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerimizin kurtarma ve yaralıların hastanelere sevk edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde yaralımız var. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var."

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Kaynak: AA
Etiketler; #özalp #van
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