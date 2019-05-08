Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel'dir. İlker Yücel; bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye'nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor. Aydınlık Gazetesi GYY, Tarihçi M. İlker Yücel, gençlik önderidir. Türkiye Gençlik Birliği'nin 2011-2013 yıllarındaki Genel Başkanı'dır. Atatürk gençliğinin yüz binleri ayağa kaldıran kitlesel hareketlerine önderlik etti. Aydınlık gazetesini yöneterek siyasal birikim ve tecrübesini geliştirmiştir. Bütün bu özellikleriyle İstanbul'u yönetme yeteneğini ve Türkiye'nin aydınlığa çıkış seçeneğini temsil etmektedir" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Haziran 2019 günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili partisinin kararını açıkladı.



Perinçek, şunları söyledi:



"Türkiye; büyük kararı, büyük çözümü hayata geçirecektir.



Çatal çıkmazda çırpınmaya son diyoruz. Partimizin, bu zor koşullarda Türkiye’yi çıkmazda bırakmak gibi sorumsuz bir tutuma girmesi düşünülemez.



Vatan Partisi’nin katılmadığı bir seçim, umutsuzluk seçimi olur, çözümsüzlük seçimi olur. Türkiye’yi umutsuz ve çözümsüz bırakamayız.



İstanbul seçmeniyle birlikte geleceğe bir kapı açmak, çözüm yolunu aydınlatmak için, seçime katılıyoruz.



Üretim Devrimine İstanbul’dan başlamaya hazırız.



İstanbul’u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz.



Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel’dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye’nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor.



Aydınlık Gazetesi GYY, Tarihçi M.İlker Yücel, gençlik önderidir. Türkiye Gençlik Birliği’nin 2011-2013 yıllarındaki Genel Başkanı’dır. Atatürk gençliğinin yüz binleri ayağa kaldıran kitlesel hareketlerine önderlik etti.



Aydınlık gazetesini yöneterek siyasal birikim ve tecrübesini geliştirmiştir. Bütün bu özellikleriyle İstanbul’u yönetme yeteneğini ve Türkiye’nin aydınlığa çıkış seçeneğini temsil etmektedir."



ulusal.com.tr