Vatan Partisi, Ankara’nın ilçelerinde aday gösterdiği 6 kadın belediye başkan adayını tanıttı. Vatan Partisi İl Başkanı Aykut Diş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tulin Oygür’ün de katıldığı tanıtım açıklamasında adaylar, Fikri Hür Vicdani Hür Cumhuriyet Kadınları olarak halka hizmet etmek istediklerini söyledi.

Vatan Partisi Ankara’nın ilçe kadın adaylarını tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür ile birlikte 7 kadın aday Vatan Partisi saflarında görev alacağını duyurdu. Adaylar, “Aday oldukları ilçelerin seçmenlerine“ diyerek görev istedi.



Yerel seçimlere az bir süre kala siyasi partilerin aday tanıtımları devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında seçimlere gümbür gümbür hazırlanan Vatan Partisi, Ankara’daki ilçe adaylarını da tanıttı. Her seçimde liste başlarını kadın adaylara ayıran Vatan Partisi, bu seçimde de yine kadın adayları ile ön plana çıkıyor. Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür’ün ismi daha önce Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek tarafından açıklanmıştı. Üç büyükşehrin tek kadın adayı olarak seçimlere giren Oygür’ün isminin ilan edilmesinin ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de dün Ankara’nın ilçe kadın adaylarını tanıttı.



‘FİKRİ HÜR VİCDANI HÜR KADINLARIMIZ’



Türk milletini yerel seçimlerde seçeneksiz bırakmadıklarının altını çizerek konuşmasına başlayan Aykut Diş, “Bir tarafta milletimizi tanzim kuyruklarına mecbur eden, üretim ekonomisini hayata geçirme, komşularla ve gerçek müttefiklerimizle dostluk kurma noktasında tereddüt eden; yalpalayan, tutarsız bir iktidar bloğu var. Diğer tarafta ise ülkeyi bölmek ve güçsüz düşürmek isteyen emperyalistlerin piyonlarını sırtına alıp onların çizdiği yoldan iktidar olmak isteyen yani Türkiye’yi yeniden Amerikancılaştırmak isteyen muhalefet bloğu var. Al birini vur ötekine! İkisi de çıkmaz” dedi. Diş, şunları ifade etti: “Ne CHP bloğu, ne de AK Parti bloğu Türkiye’yi refaha ve huzura eriştiremezler. Şapkadan tavşan çıkarılır gibi çıkarılan geçmişleri şaibeli adaylarla Ankara yönetilemez. Ülke yanarken, kasılıp kavrulurken ortada görünmeyen fakat seçimler yaklaştı mı kış uykusundan uyanıp gelen adaylarla Ankara yönetilemez. Vatan Partisi olarak Türk milletine gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri, halkın içinden gelen ve sesi olabilecek, her biri ayrı ayrı feleğin çemberinden geçmiş ve kavgacı adaylar sunuyoruz. Cumhuriyet Ankara’sına Cumhuriyetin ‘Fikri hür vicdanı hür’ kadınlarını sunuyoruz. Vatan Partisi rant için değil halk için var. Tarikatlar için değil yurttaşlar için var. Amerika için değil Türkiye için var. Bunun için Vatan Partisi Ankara’nın bütün ilçelerinde olacak. Cumhuriyetin ‘Fikri hür vicdanı hür’ kadınlarıyla can evimiz Ankara’yı güzelleştireceğiz. Çılgın projelerimiz yok, aslan gibi köklü çözümlerimiz var. Atatürk’ten miras programımız var. Asıl ihtiyaç da budur. O nedenle aritmetik geçmiş önemsizdir. Refah ve huzur için tek seçeneğiz.”



İŞTE KADIN ADAYLAR



İşte Vatan Partisi’nin Ankara’daki kadın adayları şöyle: “Mamak Belediye Başkan Adayı



Doç. Dr. Diş Hekimi Şen Yazgan, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Emekli Öğretmen Gülser Bektaş, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Emekli Eğitimci Ergül Bezci,



Sincan Belediye Başkan Adayı İşletmeci Perihan Karagöllü, Beypazarı Belediye Başkan Adayı Emekli Filiz Kayaönü, Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Emekli Öğretmen Aysel Timuroğlu.”



‘YEREL YÖNETİMLERE YENİ ÇALIŞMA RUHU’



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür de şu ifadeleri kullandı:



“Verdiğimiz bu resim, halkımıza iki şey söylüyor. Birincisi, Vatan Partisi’nde kadına verilen değerin ve kadına duyulan güvenin lafta değil, eylemde görülen gerçekliğidir. Vatan Partisi yerel yönetimler için gösterdiği adaylar arasında kadın aday oranı en yüksek olan partidir. Bizim dışımızdaki partilere, bu düzenin koruyucusu partilere bakalım. Ne görüyoruz? Kadının adı yok! İkincisi, Atatürkçü Cumhuriyet kadınının toplumun önündeki sorunları çözmeye hazır olduğudur. Türk kadını II. Meşrutiyet’le birlikte toplumda var olma mücadelesine atılmış, Atatürk Devrimleriyle de zaferini ilan etmiştir. Biz Atatürkçü düşünceyi mücadelenin içinde öğrendik, bütün benliğimize sindirdik. Cumhuriyet devrimlerine bağlılığımızla, vatanseverliğimizle, halkçılığımızla yerel yönetimlere yeni bir çalışma ruhu kazandıracağız. ‘Önce insan’ anlayışıyla, eşitlikçi, bilime dayanan, üretim ve istihdamı önceleyen ve şeffaf yönetimlerle halkımızı buluşturacağız."



‘ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ’



Oygür’ün ardından isimleri açıklanan kadın adaylar da birer konuşma yaptı. Mamak’ın köklü tarihe sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkan Adayı Şen Yazgan, “Mamak’ı yeniden üretim merkezi haline getirmek için çalışacağız. Mamak halkına sesleniyorum; ne bu ülkeyi kötü yöneterek ekonomik krize sürükleyen iktidara, ne de bölücülerle kol kola giren muhalefete mecbur değilsiniz. Mamak’a kadın eli değsin diyorsanız oylarınıza talibim” dedi.



‘YÜREĞİMİZLE GÖREVLERİ ÜSTLENİYORUZ’



Etimesgut Belediye Başkan Adayı Gülseren Bektaş da şunları ifade etti: “Emperyalistlerin hedefinde olan Türkiye çıkmazdadır. Bu yüzden bu kıskaç altında kalan Türkiye'ye bilgili, tecrübeli yöneticiler gerekiyor. Devlet desteği yok ancak ortaya koyduğumuz yüreğimiz var. Yüreğimizle bu görevleri üstleniyoruz.”



‘SİNCAN’I DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ’



‘Atatürk devrimlerinin kalesi olan Vatan Partisi ile programlarımızı hayata geçireceğim’ diyen Gölbaşı Adayı Ergül Bezci ise şöyle konuştu: “Güçlü iddiaya sahibim. Atatürk devrimlerinin kalesi olan Vatan Partisi ile programlarımızı gerçekleştireceğim.” Sincan’ın tek kadın adayı Perihan Karagöllü de, “Sincan nüfusu açısından İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri. Ancak en az gelişen ilçelerimiz arasında. Bu durumu değiştirmeye geliyoruz. Özel çıkarları değil toplum çıkarlarını esas alacağız. Üretimi arttıracağız. Kadını sosyal yaşamdan koparan zihniyet Sincan’da en büyük şiddetiyle yaşanıyor. Kadınlarımızı üretimin baş tacı yapacağız.”



‘BELEDİYE KAYNAKLARINI KAMU ADINA KULLANACAĞIZ’



Beypazarı Adayı Filiz Kayaönü de, “Üreten belediye için, kimsesizlerin kimsesi olan partimin görevini canla başla yerine getirmeye çalışacağım” diyerek duygularını ifade etti. Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Aysel Timuroğlu da şunları söyledi: “Ülkemizin içinden geçtiği dar geçit insanlarımızı kaygılandırıyor. Belediyelerimizi yöneten en doğru kadroları seçersek sorunlarımızın bir nebze de olsa üstesinden geliriz. Belediye kaynakları kamu adına kullanılır. Birinci ilkemiz bunu sağlamak olacak. Belediyecilik anlayışımızda yalan olmayacak. Eğer partimize oy verilirse halkımız yapacaklarımızı görecek.”



