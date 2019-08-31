Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İnternette Atatürk’ü leblebi ve rakı ile anan bir mesaj dolaştırılıyor. Türkiye vatan savaşı verirken, Atatürk rakı ve leblebiyle mi anılır? O mesajda Türk halkının Atatürk için 'hayal kırıklığı' olduğu söyleniyor. Türk Halkı olmasa Atatürk olur muydu? Türk Halkı, Atatürk için şanstır, hayat kaynağıdır. Düşmanı denize döken Türk halkıdır, yani Mehmetçiktir" paylaşımları yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, internetten dolaşıma sokulan Atatürk’ü leblebi ve rakı ile anan mesaja tepki gösterdi.



Doğu Perinçek, şunları belirtti:



"İnternette Atatürk'ü leblebi ve rakı ile anan bir mesaj dolaştırılıyor. Türkiye vatan savaşı verirken, Atatürk rakı ve leblebiyle mi anılır?



O mesajda Türk halkının Atatürk için 'hayal kırıklığı' olduğu söyleniyor. Türk Halkı olmasa Atatürk olur muydu? Türk Halkı, Atatürk için şanstır, hayat kaynağıdır. Düşmanı denize döken Türk halkıdır, yani Mehmetçiktir.



Atatürk, 'Bir Türk dünyaya bedeldir' diyecek kadar Türk halkına güveniyordu. Atatürk’ün büyük devrimci mirası yerine rakı ve leblebiyi koyanlar Türk halkına güvenmiyorlar. Atatürk, Türk halkındaki büyük cevheri devrimci enerjiye dönüştüren büyük önderdir.



Onu yedi iklimde Atatürk yapan bu önderliğidir. Atatürk’ü hiç anlamamışız. Türkiye, bugün her cephede ABD emperyalizmine karşı direnerek Atatürk’ün vatan savaşı cephesinde mücadele ediyor."



ulusal.com.tr



