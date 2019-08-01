Hükümetin zam teklifi 16 Ağustos'ta açıklanacak
Hükümetin zam teklifi 16 Ağustos'ta açıklanacak
F-35 personeli Türkiye'ye dönüyor
F-35 personeli Türkiye'ye dönüyor
Engelli piyangocu dolandırıldı
Engelli piyangocu dolandırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan Netflix, Blutv ve Puhutv gibi platformlar hakkında alınan kararla ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan; Netflix, Blutv ve Puhutv gibi internet üzerinden yayın yapan platformlar hakkında alınan kararla ilgili açıklama yaptı. Reyhan, "Modern devlet, kontrol mekanizmaları olan devlettir. Domatesi denetleyen, yayını da denetler. Hem 'hukuk devleti' isteyeceksiniz hem de hukuk dışı denetimsiz alanlar isteyeceksiniz. Öyle bir dünya yok." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan Netflix, Blutv ve Puhutv gibi platformlar hakkında alınan kararla ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) tarafından alınan kararla Netflix, Blutv ve Puhutv gibi internet üzerinden yayın yapan platformlar hakkında bir karar alındı.

Kararla ilgili olarak Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan açıklama yaptı.

Reyhan, RTÜK'ün Netflix vb. medya hizmet sağlayıcılarını denetim altına almasının son derece yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Denetimsizliğin, özgürlük değil kaos olduğunu ifade eden Reyhan, kimsenin "kafama göre yayın yaparım" diyemeyeceğini kaydetti.

Utku Reyhan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Modern devlet, kontrol mekanizmaları olan devlettir. Domatesi denetleyen, yayını da denetler.

Hem 'hukuk devleti' isteyeceksiniz hem de hukuk dışı denetimsiz alanlar isteyeceksiniz. Öyle bir dünya yok.

Türkiye'de yayın yapacaksanız, Türk kanunlarına ve vergi sistemine tabi olacaksınız. İnternet bir istisna olamaz. 

Buna 'sansür' değil, 'denetim' denir. Yapılan doğrudur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #puhutv #blutv #netflix #utku reyhan #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.