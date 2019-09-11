Son dakika haberleri! Vatan Partisi: HDP binası önünde nöbet tutan anneler için harekete geçiyoruz

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Evlatları HDP aracılığıyla kaçırılan annelerin eylemleri büyüyerek devam ediyor.

Toplumun her kesiminden destek mesajları gün geçtikçe artıyor.

Devletimizin 2015 yılından bu yana PKK’ya karşı başlatmış olduğu kararlı mücadele bölge halkını cesaretlendirmiş, bu durum yıllardır esnafa kepenk kapattıran HDP’nin kendisini kepenk kapatmak zorunda bırakmıştır.

Bu eylemleri Türkiye geneline yaymak, diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek için Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Tüzin Tüfekçi, eylem planımızı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracaktır.

Basınımızın siz değerli temsilcilerinin ilgisini rica ederiz.

Tarih ve saat: 12 Eylül 2019 Perşembe, saat: 13.30

Yer: Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Binası Önü

(Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:7/5, Galatasaray Deva Çıkmazı, Beyoğlu/İstanbul)

İletişim: 0554 527 11 29"

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