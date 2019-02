Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 31 Mart Yerel Seçimi için Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk projelerinden ilki olan "Mavi İstanbul" projesini Boğaz’da tekne turuyla kamuoyuna açıkladı

Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önüne demirleyen teknede konuşan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, “İstanbul, tarihi ve coğrafyasıyla bir deniz kentidir” diyerek 21 madde ile “Mavi İstanbul”u nasıl inşa edeceklerini anlattı. Yücel, önümüzdeki haftalarda projenin devamını içeren renkleri de açıklayacağını vurguladı.



Önceki belediyelerin denize önem vermediğini belirten Yücel “Çünkü denizde rant yok. Hırs yok, kar güdüsü yok, yapma yok” dedi.



'RANTÇI BELEDİYELER OTOMOBİLE TAPIYOR'



Yücel şunları söyledi:



“İstanbul şu anda insanların değil otomobillerin yaşadığı bir kenttir. İstanbullu yaşamını ev ile iş arasında çile ile geçiriyor. Saatlerce perişan oluyor. Bu yaşamak değildir. Rantçı belediyeler otomobile tapıyor. Halkçı belediye otomobilin değil işine giden insanın hizmetindedir. Büyük kentlerimizin kralı otomobil değil insan olacak. Vatan Partisi İstanbul'u denizle buluşturma projesini açıklıyor.



SIKIŞ TEPİŞ DEĞİL, PÜFÜR PÜFÜR YOLCULUK



2018 yılı İETT verilerine göre İstanbul'da günde 15 milyonluk bir yolcu hareketi var. Sadece yüzde 3.77'si deniz yolunu kullanıyor. Sistem belediyeciliği, insanları karayolunda ölüme mahkum etmiştir. İstanbul'daki 39 ilçenin 23'ünün denize kıyısı var. Her ilçeye bir iskele kurulacak. Ve toplu taşımada deniz araçlarının kullanımı teşvik edilecektir. İstanbullu sıkış tepiş değil püfür püfür yolculuk yapacak. Martıyla buluşacak. Deniz araçlarıyla ulaşım payını hızla yüzde 15'lere çıkaracağız.



İSKELELERİ YENİDEN AÇACAĞIZ



Bu projeyi hazırlarken Gemi Mühendisleri Odası'nın raporlarını da inceledik. Sadece Boğaziçinde bulunan 20 iskele kapanarak restoran yapıldı. Bu iskeleleri yeniden açacağız.



Denize yatırım diğer bütün ulaşım yollarına yatırımdan çok daha ucuzdur. Çünkü doğal bir alt yapısı var. Yıllar süren kazılara, yol yapımlarına gerek yok.



Deniz ulaşımı kara trafiğindeki sıkışıklık nedeniyle özellikle iki yaka arasında çok hızlı yapılabilir.



DÜNYANIN EN ÇİRKİN VAPURLARI



Karadeniz'i, boğazı, Marmar Denizi'i, Haliç'i, yani istanbul'un 6 tarafı deniz... İstanbulluyu denizin içinde bile tabut gibi kapalı dünyanın en çirkin vapura mahkum ettiler. İstanbullu bugün aslında denizin ortasında bile denizi göremiyor. İstanbullu denizin üzerinde rüzgarı hissedecek. Vapur sohbetleri yeniden başlayacak.



DENİZCİLİK MÜZESİ AÇACAĞIZ



20 milyonluk deniz kentinde sadece bir deniz müzesi var. Denizcilik müzesi yok. İstanbul'a denizcilik müzesi yapacağız. Dünyanın en güzel ve seçkin müzesini inşa edeceğiz.



Yenikapı'nın altında ta Bizans dönemine giden 37 batık ve 45 bini aşkın arkeolojik eser bulundu. 50 arkeolog ve 600 işçi değerli bir çalışmaya imza attı. Bu eserler sergilenemiyor. Hemen Yenikapı Müzesi için bilim adamlarıyla bir proje geliştireceğiz. Bizans dönemi deniz ticareti ve gemi yapımı üzerine eşsiz bilgiler sunan Yenikapı Müzesi'yle birlikte turistleri çekeceğiz.



HALİÇ TERSHANESİ KATLEDİLEMEYECEK



Haliç tershaneler bölgesi, deniz kültürü merkezi olacak. Kesintisiz 564 yıldır gemi inşa eden Haliç Tershanesi'nin katledilmesine göz yummayacağız. Tarihimize malolmuş ünlü gemilerin replikalarını yerleştireceğiz. Oraya beton dökülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.



Hem su üstü hem de su altı temizliğini sağlayacağız. Özel ekipmanlarla birlikte denizi her gün temiz tutmanın yolunu bulacağız.



1895 yılında sandal ve tekne sayısı 35 binken şu anda binin altına düştü. Kağıthane, Göksu Deresi, Kalamış, Moda ve Adalar'da kürekli tekne kültürü yeniden geliştirilecektir.



Yüzbinlerce gencimize temel deniz kültürü eğitimi vereceğiz.

İstanbul'da yılboyu yelken faaliyeti yürüten sadece bir bölge var. Yeni yelken kulüpleri açılacak.



DENİZCİLİK FESTİVALİYLE MANİFESTO YAZILACAK



Uluslararası İstanbul Denizcilik Festivali düzenlenecek. Bu festival sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin denizcileşmesinin manifestosu oalcaktır.



Uluslarası düzeyde yelken ve kürek yarışları düzenlenecektir. Mavi İstanbul tüm dünyaya uluslararası yarışmalarla tanıtılacaktır.



Denizcilik araştırmaları üzerine üniversitelerimizde alan tahsis edeceğiz.



Yüzlerce meydanı olan İstanbul'da, ortasından deniz geçen bir kentte Beşiktaş'taki Barbaros heykeli dışında tek bir deniz kahramanının anıtı yok. Kent meydanlarımızda İstanbul, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizin sembolleriyle tarihimizi aşılayacağız.



Binlerce yıllık liman geçmişi olan kentte deniz antikacısı sayısı da onu geçmiyor. Sohbet edecekleri bir dernek dahi yok. Kentin iki yakasında deniz kültürü merkezleri oluşturulacak.



Her yaz İstanbul kıyılarında yüzme bilmediği için ölen vatandaşlarımızın haberini alıyoruz. Çok sayıda havuz inşa ederek yüzme öğreteceğiz.



Bugün İstanbul'da temiz ve ücretsiz bir şekilde malesef denize girmek mümkün olmamaktadır. Yaz aylarında yüzme şenlikleri düzenleyeceğiz.



KEBAPÇI SAYISI BALIKÇI SAYISINI ONA KATLIYOR



Bir deniz kenti olan İstanbul'da kebapçı sayısı balıkçı sayısını ona katlıyor. Kebabı seviyoruz ama balığı da yemek istiyoruz. Özel balık restoranları kuracağız.



Balıkçılarımızın en önemli sorunları kaçak avlanma yapılmasıdır. Avlanma yasağı döneminde kontrol, deniz zabıtaları tarafından Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte yapılacaktır.



Balıkçı barınakları perişan durumdadır. Barınaklar marina düzeyinde ele alınacak ve oralara yatırım yapılacaktır.



Mavi İstanbul'a gönül veren denizcilerin hayatlarını kolaylaştıracağız.