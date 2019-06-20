Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, "Değerli İstanbullular, Terörle kol kola güzellik olmaz! Demirtaş terörü perdelemek için barış der, örgütü PKK bomba patlatır. Demirtaş sevgi der PKK Aybüke Yalçın'ı katleder, Demirtaş demokrasi der örgütü PKK Necmettin Yılmaz'ı dağa kaçırır işkenceyle şehit eder." dedi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Vodafone Arena stadyumunun üst kısmında gerçekleşen terör saldırısıyla 47 yurttaşımızı kaybettiğimiz yerde eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu desteğine ve İmamoğlu’nun Demirtaş övgüsüne yanıt niteliğinde basın açıklaması yaptı.



Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel, şunları söyledi:



"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu her fırsatta PKK'nın siyasi partisi HDP'yi övüyor. En son katıldığı bir televizyon kanalında da Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu ima etti. Halbuki Selahattin Demirtaş 17 Mart 2013 tarihinde yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'yı övdüğü için hüküm giymiş bir tutukludur. Çok sayıda davadan yargılanması da devam etmektedir.



Şu anda, Selahattin Demirtaş'ın sırtını dayadığı PKK'nın 47 vatandaşımızı, polisimizi katlettiği yerdeyiz.



Suç mu arıyorsunuz. İşte suçun işlendiği yerdeyiz!



Değerli basın mensupları, değerli İstanbullular,



Ekrem İmamoğlu, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP sözcülerini överek tarihi bir hata yapıyor.



Bu vahim hata Ekrem İmamoğlu'yla birlikte başlamadı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ekim 2014'te "YPG bizim için terör örgütü değildir" açıklaması yapmış, 30 Kasım 2014'te de Diyarbakır'da "Açılım bizim işimiz" demişti.



Arkasından da Mehmetçiğin sınır ötesi harekatı hedef alınmıştı. Adalet yürüyüşünde PKK sözcüleriyle kolkola girilen sürecin sonunda yerel seçimlerde açıktan ittifak aşamasına gelindi.



PKK yöneticileri Bese Hozat ve Duran Kalkan bu çizginin sonucu olarak "İmamoğlu'nu destekliyoruz" açıklaması yaptı.



Değerli İstanbullular,



Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğendiğini ilan etmişti.



Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken HDP belediye olanaklarını kullanarak asfaltlara bomba döşüyordu.



Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken HDP belediyeleri yüksek maaş tahsisi üzerinden PKK'ya para akışı sağlıyordu.



Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken HDP belediyeleri dağdaki PKK'lılara sıcak yemek servisi yapıyordu.



Yüzlerce hendek, kazma kürekle değil HDP belediyelerinin iş makinaları ile kazıldı. PKK belediye yardımlarıyla bazı mahallelerde mobese sistemi bile kurmuştu.



Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken Kandil “HDP sayesinde şehirlere yerleştik” açıklamaları yapıyordu.



Selahattin Demirtaş HDP'yi yönetirken Şeyh Sait heykelleri dikiliyor, Abdullah Öcalan'ın da heykellerinin dikileceği ilan ediliyordu.



Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptığı metinde “Her şey bizimle güzel olacak” diyor.



PKK sözcülerinin umutlanması doğal. Ekrem İmamoğlu'nun sağında PKK'lıların avukatı Sezgin Tanrıkulu, solunda Türk Milleti'ni soykırımcı ilan eden CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu, arkasında da Abdullah Gül'le Hükümet planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu var.



Selahattin Demirtaş umutlanmasın da kim umutlansın!



Değerli İstanbullular,



Terörle kol kola güzellik olmaz!



Demirtaş terörü perdelemek için barış der, örgütü PKK bomba patlatır.



Demirtaş sevgi der PKK Aybüke Yalçın'ı katleder,



Demirtaş demokrasi der örgütü PKK Necmettin Yılmaz'ı dağa kaçırır işkenceyle şehit eder.



ABD sınırımızın dibinde bir terör devlet kurmak istiyorken, PKK'ya binlerce tır bomba ve silah veriyorken ve o bombalar Beşiktaş'ta, Kızılay'da patlatılıyorken, Mehmetçik PKK'yla göğüs göğüse çarpışıyorken PKK partisi HDP övülemez.



Değerli İstanbullular,



ABD Kürdümüzü, Türk Milletinin has parçasını bizden koparıp, HDP aracılığıyla petrol bekçisi yapmak istiyor. Türküyle, Kürdüyle Türk milleti bu oyuna gelmeyecek.



Hem Ak Parti adayı Binali Yıldırım geçen hafta Diyarbakır'da yaptığı konuşmayla hem de Ekrem İmamoğlu HDP övgüleriyle bu planın karşısında durabilecek cesarete ve dirayete sahip olmadığını gösterdi.



Vatan Partisi yine tek başına en önde rüzgarı göğüslüyor.



Siz değerli yurttaşlarımızı cesur olmaya, oylarınızı öncü birikime vermeye davet ediyoruz.



Güçlenen Vatan Partisi etnik ve mezhepsel temelde bölücülük yapan tüm kuvvetleri etkisiz hale getirir. Oylarınızla bu iradeyi güçlendirmenizi dileriz.



Sevgi ve saygılarımızla"



ulusal.com.tr

