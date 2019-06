Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, medya sansürüne ilişkin basın açıklaması yaptı. Yücel, adaylara eşit imkanlar sunulmadığına dikkat çekerek, 'Bu bir Amerikan demokrasisidir' dedi.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, medyanın uyguladığı ambargoya karşı Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı.



Yücel'in açıklaması şöyle:

"23 Haziran'da yapılacak seçime dört partinin adayı katılıyor.

Pusulada dört parti olacak ama televizyonda, gazetelerde, internet sitelerinde sadece iki parti gösteriliyor.

Halbuki Vatan Partisi'nin çözüm programı, televizyonlarda her gün gösterilen her iki adayın programından çok farklı.

Buna rağmen bakınız televizyonlarda hangi adaya kaç dakika süre ayrılmış:

Binali Yıldırım: 1531 dakika

Ekrem İmamoğlu:1094 dakika

Necdet Gökdemir: 56 dakika

Mustafa İlker Yücel: 29 dakika

Her gün çoğulculuk derler, çok seslilik derler, demokrasi derler ama bir söz hakkını bile çok görürler.

İşte sizin demokrasiniz budur!

Bu bir Amerikan demokrasisidir.

Neden korkuyorsunuz?!

Her iki aday televizyon programından önce zaten aynı siyasi programda buluşmuştu.

Ortak noktalarınızı anlatacağımız için mi korkuyorsunuz?

PKK partisi HDP üzerinden bölücülüğü nasıl okşadığınızı gündeme getireceğimiz için mi korkuyorsunuz?

Sahip olduğunuz şirketlerin rant ve beton belediyeciliğinde nasıl büyüdüğünü göstereceğimiz için mi korkuyorsunuz?

Gizlilik kararı getirdiğiniz mal varlığınızı ve aile şirketlerinizin belediyelerle ilişkisini konuşacağımız için mi korkuyorsunuz?

Kameraları camilere çağırıp müezzinlik pozu vererek, dini değerlerin siyasi tüccarlığını yaptığınızı göz önüne getireceğimiz için mi korkuyorsunuz?

Karşılıklı açıkladığınız sınırsız vaatlerinizin gerçekleşemeyeceğini, belediyenin borç batağına saplandığını koltuğa oturur oturmaz bütçe açığıyla nasıl uğraşacağınızı açıklayacağımız için mi korkuyorsunuz?

Vatan Partisi'ni televizyonlarda gösterseniz de göstermeseniz de, Vatan Partisi Türkiye düşmanlarının, milletimizi bölmek isteyenlerin ve Cumhuriyet düşmanlarının hedef aldığı ilk kuvvettir! Bizi elli yıldır göstermezler ama elli yıldır ilk alınan hedef biz oluruz.

Çünkü televizyonlar gerçeği göstermiyor.

Gerçek televizyonlara sığmaz. İki parti dayatmasıyla, iradenizi, yaratılan gerilim üzerinden teslim almaya çalışacaklar. İstanbulluları bu dayatmaya karşı çıkmaya davet ediyoruz.

Değerli İstanbullular,

Programlarında sizin ekmek kavganız yok. Üretim yok. Dağıtacakları sadakanın planı var.

Programlarında beton ve rant sisteminin temeline dokunmak yok.

Programlarında Mehmetçiğin mücadelesi yok. Bölücülüğü okşamak var.

Ey Türkiye!

Yurttaşlarımız yaratılan gerilimle ekonomide çözümü olmayan, kamu kaynaklarını satarak ayakta kalmaya çalışan Ak Parti'ye ve sırtını PKK partisine dayayarak başarı peşinde koşan CHP'ye yönlendiriliyor.

Ülkeyi yönetilemez duruma getiren, ağırlaşan ekonomik sorunları çözemeyen Binali Yıldırım ve partisine de, Abdullah Gül ekibiyle dirsek temasında olan ve "Selahattin Demirtaş'ın çizgisi"ni överek HDP'yle ittifak yapan Ekrem İmamoğlu'na da mahkum değilsiniz. Çözüm var!

Vatan Partisi'nin olduğu televizyon programında rant ve beton düzeninin hücrelerine girilir. İlan ettiğimiz “Yeditepe Yedi Renk” projelerimizin hepsi her iki adayın da korumak istediği sistemin sınırlarını aşıyor.

Vatan Partisi’nin olduğu televizyon programında, İstanbul’un ve Türkiye’mizin gerçek sorunları, geleceği ve çözümleri konuşulur. Bu sorunlar ve çözümler her iki adayın da çözümsüz programının sınırlarını aşıyor.

Biz birbirlerine soramayacakları soruları sorarız, onların ortak noktalarını gözler önüne sereriz. Her iki adayın da temsil ettiği Amerikancı-teslimiyetçi sistemin kolonlarına vururuz. Bu yüzden Vatan Partisi adayıyla tartışmak yürek ister.

Biliyorlar ki bizimle yüz yüze bu konuları konuştukları anda bu perdeyi kaldıracağız.

İlan ediyoruz: Vatan Partisi'nin olmadığı program halkı kandırma ve çözümsüzlüğe mahkum programıdır!"