Son dakika haberleri... Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel oyunu kullandı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, oyunu kullandı. Yücel, "İstanbul için Türkiye için hayırlısı olsun" dedi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, oyunu kullandı.



Yücel, "İstanbul için Türkiye için hayırlısı olsun" dedi.



Mustafa İlker Yücel, şunları söyledi:



"Sandığa yalnızca bir zarf atmadık.



Türkiyemizin, İstanbulumuzun geleceğine, milletimizin öncü birikimine gönül rahatlığıyla bir tuğla daha ekledik.



Vatanımıza hayırlı olsun."



ulusal.com.tr