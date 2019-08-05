Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden Ahmet Takan'a sert yanıt: Senin 5 kuruşluk faydan oldu mu bu ülkeye ırkçı adam

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a cevap verdi. Reyhan, "Sayın Perinçek'in türkü söylediği köy, terörle mücadelede şehitler vermiş vatansever bir köydür. Enes Sarıaslan, Selçuk Dost, Mehmet Yağmur köyün şehitleri. Belki onlar da düğünde Kürtçe türkü okudu. Ama bu vatana can verdi. Senin 5 kuruşluk faydan oldu mu bu ülkeye ırkçı adam?" ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a yanıt verdi.



VATAN PARTİSİ'NDEN YANIT



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Takan'a yanıt verdi.



Reyhan, şunları belirtti:



"Sayın Perinçek'in türkü söylediği köy, terörle mücadelede şehitler vermiş vatansever bir köydür.



Enes Sarıaslan, Selçuk Dost, Mehmet Yağmur köyün şehitleri. Belki onlar da düğünde Kürtçe türkü okudu. Ama bu vatana can verdi.



Senin 5 kuruşluk faydan oldu mu bu ülkeye ırkçı adam?"



AHMET TAKAN NE DEMİŞTİ



Takan, şu ifadeleri kullanmıştı:



"'Vatansever', 'milliyetçi', 'ülkücü' kılıklı soytarılar, aşağıdaki istek parçası benden size gelsin!..



Bir damla asker haysiyetiniz varsa,şehit ve gazilerimizden özür dilemeyi aklınızın köşesinden geçirebilir misiniz?..



Perinçekçileri savunmaya devam edin.



Cebiniz için!.."



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