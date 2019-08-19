Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı" dedi

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılması gerektiğini vurguladı.



Perinçek, "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da "HDP kapatılmalıdır" dedi.



Ayvalı, "Seçilmiş belediye başkanının teröre destek verme özgürlüğü mü var? Bu özgürlüğü hangi demokratik ve hukuki mekanizmalarla elde ediyor? Siyasi Partiler Kanununa ve Anayasamıza göre hiçbir parti terör örgütü propagandası yapamaz, HDP kapatılmalıdır. Biz hukuku savunuyoruz, ya siz?" ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Zeynep Küçük "Madem Belediye Başkanlarının görevden almayı gerektirecek derecede terörle irtibatları tespit edildi. Partileri için verdiğimiz kapatma talepli dilekçe neden tozlu raflar arasında bekletiliyor." ifadelerini kullandı, "HDP kapatılsın" dedi.



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