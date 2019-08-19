Garanti Bankası'nda flaş istifa
Garanti Bankası'nda flaş istifa
Çin, Tayvan ve ABD'yi uyardı
Çin, Tayvan ve ABD'yi uyardı
AK Partili vekiller kaza geçirdi! Hükümetten ilk açıklama
AK Partili vekiller kaza geçirdi! Hükümetten ilk açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Vatan Partisi'nden çağrı: HDP kapatılmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı" dedi

Son dakika haberleri! Vatan Partisi'nden çağrı: HDP kapatılmalı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Perinçek, "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da "HDP kapatılmalıdır" dedi.

Ayvalı, "Seçilmiş belediye başkanının teröre destek verme özgürlüğü mü var? Bu özgürlüğü hangi demokratik ve hukuki mekanizmalarla elde ediyor? Siyasi Partiler Kanununa ve Anayasamıza göre hiçbir parti terör örgütü propagandası yapamaz, HDP kapatılmalıdır. Biz hukuku savunuyoruz, ya siz?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Zeynep Küçük "Madem Belediye Başkanlarının görevden almayı gerektirecek derecede terörle irtibatları tespit edildi. Partileri için verdiğimiz kapatma talepli dilekçe neden tozlu raflar arasında bekletiliyor." ifadelerini kullandı, "HDP kapatılsın" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #hdp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.