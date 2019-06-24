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Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden Can Ataklı'ya sert yanıt

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Tele-1 Tv sabah kuşağında yayınlanan Gün Başlıyor programında gazeteci Can Ataklı, Aydınlık gazetesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Doğu Perinçek’e, gazetecilik ahlakına yakışmayacak ağır hakaretler etmiş ve açıkça yalan beyanda bulunarak kişilik haklarına saldırmıştır." denildi

Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden Can Ataklı'ya sert yanıt

Vatan Partisi, açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Tele-1 Tv sabah kuşağında yayınlanan Gün Başlıyor programında gazeteci Can Ataklı, Aydınlık gazetesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Doğu Perinçek’e, gazetecilik ahlakına yakışmayacak ağır hakaretler etmiş ve açıkça yalan beyanda bulunarak kişilik haklarına saldırmıştır.

"Tayyip Erdoğan’dan avantanız var" diyerek yalan söylemesi, halkı kandırmaya yönelik ve hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği bir yalandır. Bunu kanıtlayacak herhangi bir delili varsa kamuoyu ile paylaşmalıdır, yoksa kamu vicdanında, 'yalancı ve müfteri' olarak yer bulacaktır.

Partiler, gazeteler, yazarlar ve liderler eleştirilebilir, ama onlara hakaret edebilmek amacıyla yalan söylemek, halkı kandırmak gazetecilik ahlakıyla açıklanamaz.

Kendisi hakkında daha fazla cümle sarfiyatını gereksiz buluyoruz. Yalan ve hakaretleri hakkında derhal hukuki işlemler başlatılmıştır. Yalan ve hakaretlerinin hesabı yargı önünde sorulacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #aydınlık gazetesi #doğu perinçek #can ataklı #tele-1 tv
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