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Son dakika haberleri! Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun skandal HDP açıklamasına sert tepki

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mesajına tepki gösterdi. Reyhan, "Hayırdır, neyin dayanışması bu? Siz de aynı töreni Saraçhane'de mi yapacaksınız?" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri! Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun skandal HDP açıklamasına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mesajına tepkiler büyüyor.

İmamoğlu'na bir tepki de Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan geldi.

İMAMOĞLU NE YAZMIŞTI

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." diye yazmıştı.

VATAN PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İmamoğlu'nun bu mesajına sert tepki gösterdi.

Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey, sözde Diyarbakır belediye başkanı özde PKK militanı Selçuk Mızraklı, mazbata alma töreninde PKK marşı okudu, PKK sloganları attı ve ölen PKK'lılar için saygı duruşunda bulundu.

Hayırdır, neyin dayanışması bu?

Siz de aynı töreni Saraçhane'de mi yapacaksınız?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #ekrem imamoğlu #hdp #mardin #diyarbakır #van #son dakika #son dakika haberleri #utku reyhan
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." diye yazdı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapılmıştı
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