Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mesajına tepki gösterdi. Reyhan, "Hayırdır, neyin dayanışması bu? Siz de aynı töreni Saraçhane'de mi yapacaksınız?" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mesajına tepkiler büyüyor.



İmamoğlu'na bir tepki de Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan geldi.



İMAMOĞLU NE YAZMIŞTI



İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." diye yazmıştı.



VATAN PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İmamoğlu'nun bu mesajına sert tepki gösterdi.



Reyhan, şu ifadeleri kullandı:



"Ekrem Bey, sözde Diyarbakır belediye başkanı özde PKK militanı Selçuk Mızraklı, mazbata alma töreninde PKK marşı okudu, PKK sloganları attı ve ölen PKK'lılar için saygı duruşunda bulundu.



Hayırdır, neyin dayanışması bu?



Siz de aynı töreni Saraçhane'de mi yapacaksınız?"



ulusal.com.tr



