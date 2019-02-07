Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap verdi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap verdi.



Macron'un Avrupa ve Fransa hukukunu çiğnediğini, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in AİHM'de kazandığı uluslararası hukuk zaferini görmezden gelemeyeceğini söyledi.



"Biz de 24 Nisan'ı yalanlama çiğneme günü ilan ediyoruz" diyen Yücel, Perinçek'in Fransızca mektubunu da başkonsolos yetkililerine sundu.



İstanbul'un diğer belediye başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunan Yücel, "Ermeni soykırımı yalanlarına karşı belediyenin imkanlarını seferber ederek bir aydınlanma seferberliği yürütülmeli" dedi.



ulusal.com.tr



