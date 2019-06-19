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Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden TRT'ye resmi başvuru

TRT'ye resmi yazıyla program taleplerini ilettiklerini belirten Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, "TV'lerde yer aldığımız süre yalnızca 54 dakika. Diğer adaylar 2000 dakikayı çoktan aştı. TRT bir kamu kurumu olarak bütün adaylara eşit davranmalı." dedi

Son dakika haberleri... Vatan Partisi'nden TRT'ye resmi başvuru

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, program taleplerinin resmi yazıyla TRT'ye ilettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yücel, şunları belirtti:

"TV'lerde yer aldığımız süre yalnızca 54 dakika. 

Diğer adaylar 2000 dakikayı çoktan aştı.

TRT bir kamu kurumu olarak bütün adaylara eşit davranmalı.
 
Olumlu yanıtınızı bekliyoruz."

ulusal.com.tr



Etiketler; #vatan partisi #istanbul #mustafa ilker yücel #trt
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