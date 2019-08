Vatan Partisi, seçim sonucuna etki eden olaylar yaşandığı gerekçesiyle 4 Ağustos'ta Adıyaman Suvarlı beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesini istedi

"Hem Seçim İşleri Başkanlığı temsilcilerimizin tespitleri, hem de Belediye Başkan Adayımız ve seçmenlerimizin anlatımları ve sunulu belge ve kanıtlar incelendiğinde; seçim öncesi ve seçim günü Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat başta olmak üzere, Ak Parti mensupları tarafından seçimin sonucuna tesir edecek kanuna ve yasalara aykırı bir takım müdahaleler yapıldığı kanaatine varılmıştır. Bu sebeple seçimler adil ve eşit şartlarda gerçekleşmemiştir" denilen başvuruya çok sayıda Jandarma tutanağı ve video kaydı şeklinde kanıtlar da eklendi.



İş vaadinden ölüm tehdidine varan çok sayıda ihlalin belgelendiği başvuru 12 Ağustos 2019 günü YSK’na teslim edildi.



YSK'ya yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi;



4 Ağustos 2019 Pazar günü yapılan Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği yenileme seçimlerini Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı’ndan 1 yönetici ve 6 avukat takip etmiştir.

İtiraza konu müdahaleler aşağıda belgeleriyle sunulmuştur:



DEVLET İMKÂNLARININ İKTİDAR PARTİSİ ELİYLE YEREL SEÇİMLER İÇİN YASADIŞI KULLANILMASI

04 Ağustos’ta yenilenecek olan yerel seçimlere az bir zaman kala, kamu faaliyeti yürüten kurumlardan görevlilerin beldede faaliyetleri artmış, iktidar partisinin adayları yönünde propaganda ve seçim faaliyetleri yürütmüşlerdir.

a) 1 Ağustos 2019 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden 3 görevli Suvarlı Beldesi’ne gelerek “İşsiz sayısını öğrenmeye çalışıyoruz, işsizlere iş bulacağız, 4 Ağustos’ta oylarınızı Ak Parti adayına verin” diyerek yasa ve kanunlara açıkça aykırı olarak İktidar Partisi adına, İktidar Partisi’nin yönlendirmesiyle seçim çalışması yapmıştır. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı’nın durumdan haberdar olup tepki göstermesi sonucu Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü görevlileri beldeyi terk etmişlerdir.

b) 2 Ağustos 2019 günü Besni İlçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Beldeye gelen resmi görevliler tarafından Fakir Fukara Fonu gibi fonlardan yararlandırmak için ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye geldiklerini söyleyerek, iktidar partisi Ak Parti’nin beldedeki adayına oy istemiş, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı’nın durumdan haberdar olup tepki göstermesi sonucu beldeyi terk etmişlerdir.

c) 3 Ağustos 2019 günü öğle saatlerinde Besni Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı’na bağlı (02 DC 737) plakalı resmi araç eşliğinde Ak Parti Besni İlçe Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz seçim propagandası yapmış, Parti adayımızın durumu tespit etmesi ve şikâyeti sonucu araç karakola çekilmiş ve tutanak tutulmuştur. Konuya ilişkin belde seçmenlerinden Seydi BAHAR’ın yazılı beyanı ve aracın seçim faaliyeti sırasında çekilmiş fotoğrafları ektedir (Ek-1).



AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ HALİL İBRAHİM FIRAT İLE AK PARTİ TEŞKİLATININ SEÇMENLERE TEHDİT VE BASKISI

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, seçimlerden bir gün önce olan 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü, seçim ve propaganda yasaklarının başladığı saat 18.00’den sonra, (02 BE 424) plakalı şahsi aracıyla, İktidar partisi mensubu olmasının gücünü de kullanarak, aynı zamanda kamu görevlisi sayılan 3 mahalle muhtarını yanına almış, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’ya oy vereceği belli olan seçmenlerin evlerini gezmiş ve oy tercihlerini kendi partisinin adayı lehine değiştirmelerini istemiştir (Ek-2).

Kabul etmeyenleri iktidar partisi milletvekili olmaktan gelen siyasi otoriteyi kullanarak “kamuda çalışan akrabalarına sürgün ve kötü muamele yapmak, devletten yardım alanların yardımlarını kesmek” vb. tehditlerde bulunmuştur. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat tarafından tehdide uğrayan seçmenlerden bazılarının Partimizin Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’ya verdiği yazılı beyanları başvurumuz ekinde sunulmuştur (Ek-3)

Ak Parti Milletvekili Halil İbrahim Fırat’ın beraberindekilerle birlikte seçmenlere baskı ve tehdit uyguladığı bilgisinin 3 Ağustos 2019 Cumartesi akşamı Partimize ulaşması üzerine, Belediye Başkan Adayımız Gazi Sabancı tarafından Jandarma Karakolu aranmış, Partimizin Seçim İşleri Başkanlığı yetkilisi Yusuf Tunçer tarafından da Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’e telefonla ulaşılarak; kanunlara açıkça aykırı olan ve seçimlerin adil, eşit, tarafsız tamamlanmasına gölge düşüren bu duruma derhal müdahale etmeleri istenmiştir.

Gerekli müdahalenin zamanında yapılmaması üzerine Vatan Partisi belde seçim bürosunda bulunan Aday ve Partililer ayaklanmış, haklı tepkiler kötü sonuçlara varmadan, kolluk kuvvetlerinin araya girmesi ve olağanüstü güvenlik tedbirleriyle yatıştırılmıştır. Karakol Komutanından alınan bilgiye göre yetkililer tarafından kendisine ulaşılan Halil İbrahim Fırat “Ben hem Ak Parti Milletvekiliyim hem de hukukçuyum. Neyin nasıl olacağını iyi bilirim” diyerek, uyarılara kulak asmamıştır. Bu olaylara ilişkin bilgi ve belgeler Suvarlı Belde Jandarma Karakolu’ndan ve Besni Kaymakamı’ndan Başkanlığınızca temin edilebilir.

Bu yasadışı propaganda çalışmasına kamu makamlarınca gerekli müdahale zamanında yapılmadığı için tepki gösteren aday ve seçmenler, durumu bir tutanakla imza altına almıştır (Ek-4).

Seçim akşamı sandıkların açılıp geçici sonuçların belli olması sonucu sevinç gösterilerinde bulunan Ak Parti aday ve taraftarlarına seslenen Ak Parti il başkanı Mehmet Dağtekin de ekte video kaydı olarak sunduğumuz konuşmasında “Vekillerimiz, özellikle dün akşam Halil bey gelip de gayretini farklı bir şekilde ortaya koydu” diyerek, yukarıda anlatılan baskı ve tehdit durumunu adeta itiraf etmiştir (Ek-5).

Kazanan Ak Parti belediye Başkan Adayı ile ikinci olan Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı arasındaki farkının 195 oy gibi çok az bir fark olması nedeniyle, seçimin kaderine doğrudan etki eden tehdit ve baskıların olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması gerekmektedir.



SEÇİM GÜNÜ SANDIK ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞEN BASKILAR VE SANDIK KURULU BAŞKANINA SALDIRI

4 Ağustos 2019 Pazar günü yapılan seçimler, toplam 3 okul ve 7 sandıkta gerçekleştirilmiş, sandık alanı ve çevresinde Ak Parti adayı ve taraftarlarınca Sandık Kurulu Başkanları ve üyeleri, Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen avukatlara ve oy kullanmaya gelen seçmenlere yoğun baskı uygulanmıştır. Baskılar yer yer şiddet eylemlerine dönüşmüştür.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen seçimler kapsamında, çevre Jandarma karakollarından takviye kuvvetler getirilerek güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılmıştır.

Güvenlik tedbirlerinin bu kadar yoğun olmasına, kolluk kuvvetlerinin sandık alanı ve çevresinde sıkı görev yapması ve sık sık uyarılarda bulunmasına rağmen Ak Parti taraftarlarının sandık kurulu heyetlerine, jandarmaya ve seçmenlere baskısı azaltılmamıştır.

Ak Parti’nin seçmenlerin hür iradesini baskı altına alarak seçimlerin demokratik, eşit ve adil gerçekleşmesini engellemesine yönelik en çarpıcı örnek 1004 No’lu sandıkta yaşanmıştır.

1004 No’lu sandıkta, Ak Partili görevlilerin sandık kurulu üyelerine yönelik küfür, hakaret ve saldırgan tutumları, vekaleten başka bir seçmen adına oy vermek istemek gibi seçim kanununa uymayan istekleri geri çeviren sandık kurulu başkanını yumruklamaya kadar varmış, saldırıyı yapanlar kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bu olayla ilgili 1004 No’lu Sandık Kurulu Tutanağı ekte sunulmuştur (Ek-6).

Büyüyen olaylar sonucu Besni Cumhuriyet Savcısı Beldeye gelerek, olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Başlatılan soruşturma ile ilgili Besni Cumhuriyet Savcılığı’ndan gerekli belge ve bilgiler Başkanlığınızca temin edilebilir.

Besni İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Murat Erol da yaşanan olağanüstü şartlar altında beldeye gelerek sandıkları birkaç defa gezmiş ve sandık kurulu başkan ve üyeleri ile sandık başında bulunan görevlilere sık sık uyarılarda bulunmuştur.

Beldede bulunan en rütbeli komutan olan Jandarma yüzbaşısı, sandık alanına gelerek; saat 16.00’da bütün seçim yapılan okulları ve okul bahçelerini boşaltacaklarını ve o saatten sonra okullarda sadece sandık kurulu üyeleri, müşahitler ve henüz oy kullanmayan seçmenlerin kalacağını duyurmak zorunda kalmıştır.

Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Avukatlar da sandık başında görevlerini yürütürken Ak Parti görevlilerinden sık sık tehdit almışlardır. Bunun en çarpıcı örneği Partimizin görevlendirdiği Av. Edip Hadimoğulları’nın görevli olduğu 1006 no’lu sandıkta seçim kanununa aykırı bir duruma müdahale ettikten sonra Ak Partili seçmenler tarafından “biz seni yaşatmayız, sen burayı karıştırmak için mi geldin, çık dışarı seninle hesaplaşalım” sözleriyle açıkça tehdit edilmiş, bastırılıp sindirilmek istenmiştir. Sayın Hadimoğulları’nın konuyla ilgili Jandarma Karakolu’na mağdur sıfatıyla verdiği şikayet başvurusu ektedir (Ek-7).

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerekmektedir.





298 saylı Kanunun “ il seçim kurulu ve başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz “ 130. maddesine göre;

“… 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır.

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. “ denilmektedir.



Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik kararlarına göre; "seçmen iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda uyanabilecek şüphe ve endişelere imkân brakılmamak gerekir." denmektedir.

298 sayılı Kanunun 130. maddesinde yer alan, ".. seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapilan itirazlar..." ifadesinden kasıt, sadece sandık kurullarının oy verme günü yürüttükleri iş ve işlemler ile seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret değildir. Madde hükmünün içeriğine bakıldığında, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, bu tür itirazların incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Buradan amaç, seçimlerin sonucuna müessir bir durum ile karşılaşılması halinde, bu durumun Yüksek Seçim Kurulu nezdinde, alt kademelerce verilen kesin olmayan veya kesinleşmiş olan kararlarına bakılmaksızın dahi incelenebilme imkanı tanınmıştır. Oy verme işlemine münhasır bütün işlemler öncelikle Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takviminde belirtilmiştir. Bu itibarla, seçim takvime göre yürütülen her türlü iş ve işlemler doğrudan seçimin sonucuna müessir olaylardandır. Bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması gerekmektedir.



SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen; 04 Ağustos 2019 Pazar günü Suvarlı’da yapılan Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki 195 gibi çok az bir sayıya tekabül etmesi nedeniyle, Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği SEÇİMLERİNİN; 298 Sayıl Kanunun 130, 133,134, 151, 152, 153, 154/2 ve 158. maddeleri kapsamında İPTAL EDİLMESİ ve YENİLENMESİNE; seçim kanunlarına aykırı harekette bulunan kamu görevlisi ve parti mensupları hakkında yasal işlem yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.





Utku REYHAN

Vatan Partisi Genel Sekreteri