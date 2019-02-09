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Vatan Partisi, seçim bildirgesini açıkladı
Vatan Partisi, seçim bildirgesini açıkladı
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Son dakika haberleri... Vatan Partisi, seçim bildirgesini açıkladı: Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili partisinin seçim bildirgesini açıkladı. Partinin seçim sloganının, "Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi" olduğu belirtildi

Son dakika haberleri... Vatan Partisi, seçim bildirgesini açıkladı: Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili partisinin seçim bildirgesini açıkladı. Partinin seçim sloganının, "Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi" olduğu belirtildi

Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Şehirleri halk meclisleriyle yöneteceğiz.

Öldürülmüş 'kamu hizmeti' kavramını yeniden ayağa kaldıracağız. 

Kimsesizlerin belediyelerini yaratacağız.

Denizlerimizle insanlarımızı birbirine kavuşturacağız.

Ciğerlerimize özgürlük getireceğiz.

Çirkin kente hayır diyoruz.

Kadınlar en öne diyoruz.

Belediyelerde kadınlar, çalışanların yarısı olacaktır.

Engelsiz bir kent kuracağız.

Bildirgemizde sunduğumuz program, gerçekçidir.

Ermeni soykırımı yalanını, yerle bir ettik.

Kimse karamsar olmasın. Türkiye'nin Vatan Partisi var."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #31 mart yerel seçimleri #seçim bildirgesi #vatan partisi
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