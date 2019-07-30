Son dakika haberleri... Vedat Milor'un başına Burgazada'da üzücü bir olay geldi! "'Sana ne lan, fazla konuşma' diyerek beni denize doğru itti, düşmeme ramak kaldı" Milor'dan Şirin Payzın'a yanıt

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Burgazada'da talihsiz bir olay yaşadı. Milor, "Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan 'sana ne lan, fazla konuşma' diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı" ifadelerini kullandı. Milor, Şirin Payzın'ın "Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?" ifadelerine "Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi?" cevabını verdi

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Burgazada'da yaşadığı çok tatsız olayı, Twitter hesabından paylaştı.



Milor, adada rıhtıma yakın restoranların belediyenin çizdiği sınırları ihlal edip masaları neredeyse geçecek yer bırakmadığını belirtti.



Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun olduğunu aktaran Milor, kendisinin ilgili bir çalışanı ikaz ettiğini söyledi. Milor, çalışanın "sana ne lan, fazla konuşma" diyerek kendisini denize doğru ittiğini aktardı. Milor, düşmesine ramak kaldığını ifade etti.



Vedat Milor'ün paylaşımları şu şekilde:



"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.



Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı



Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.



Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.



Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."



MİLOR'DAN ŞİRİN PAYZIN'A YANIT



Milor, Şirin Payzın'a yanıt verdi.



Payzın, "Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?" diye yazdı.



MİLOR: MERAK ETTİĞİNİZ ŞEY NEDİR?



Milor, Payzın'a verdiği yanıtta "Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi?" ifadelerini kullandı.



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