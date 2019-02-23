Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.



Venezuela'dan Kolombiya ile ilişkileri kesme kararı aldı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.



Maduro, başkent Caracas'ta yaptığı konuşmada, "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım." dedi.



Maduro, muhalefetin ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiyalı diplomatik temsilcilere Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat süre verdi.