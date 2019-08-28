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Son dakika haberleri! Yakalanan FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Yeşil mi? Reşat Nazmi Oral ifadesinde ne demişti?

Birkaç gün önce yakalanan Reşat Nazmi Oral'ın  ifadesinde Mustafa Yeşil isimli örgüt yöneticisinin Hilmi Özdil'in üstü olarak faaliyet yürüttüğünü beyan etmesinin ardından bugün yakalanan FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y'nin Mustafa Yeşil olduğu iddia edildi

Son dakika haberleri! Yakalanan FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Yeşil mi? Reşat Nazmi Oral ifadesinde ne demişti?

Birkaç gün önce yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, ifadesinde Mustafa Yeşil isimli örgüt yöneticisinin Hilmi Özdil'in üstü olarak faaliyet yürüttüğünü beyan etmişti.

Anadolu Ajansı (AA) da bugün yayınladığı haberde FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y'nin yakalandığını duyurmuştu.

Oral'ın ifadelerine göre yakalanan ismin Mustafa Yeşil olduğu öne sürüldü.

AA'nın haberinde "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #mustafa yeşil #reşat nazmi oral
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