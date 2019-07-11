banner1005
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Kum Zambakları tehdit altında
Kum Zambakları tehdit altında
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Yalova'da deprem (11 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23:18'da Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedildi.

Son dakika haberleri... Yalova'da deprem (11 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:18'da Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara denizi #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.