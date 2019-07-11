Son dakika haberleri... Yalova'da deprem (11 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23:18'da Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:18'da Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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