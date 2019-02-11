Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.



Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.



Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.



İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR



İsmail Rüştü Cirit (d. 23 Mart 1955, Burhaniye, Balıkesir) Türk hakim.



İzmir Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlamış ve çeşitli yerlerinden hakimlik görevlerinde bulundu. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde 280 üyenin oyunu alarak Yargıtay Başkanlığına seçildi.



Evli ve üç çocuk babasıdır.