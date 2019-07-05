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Son dakika haberleri... Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararları

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti

Son dakika haberleri... Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararları

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Etiketler; #nazlı ılıcak #Mehmet Altan #Ahmet Altan #yargıtay
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