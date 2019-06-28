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Son dakika haberleri... Yargıtay'dan MİT tırları davası kararları

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti

Son dakika haberleri... Yargıtay'dan MİT tırları davası kararları

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yargıtay #mit tırları
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