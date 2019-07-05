Son dakika haberleri... Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu! "Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, FETÖ'ye yardım suçu işledi"

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mehmet Altan'ın beraatına karar verilmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında önemli bir karar verdi.



Buna göre; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bozuldu.



Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına karar verilmesine hükmedildi. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verildi.



Karar sonrası dosya yeniden yargılamayı yapacak olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.



Yenilenecek yargılamada, Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatına karar verilmesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise örgüte yardım suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.



Yerel mahkeme Yargıtay'ın kararına uymayabilir. Mahkemenin aynı kararı yeniden vermesi halinde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Nihai kararı, ceza genel kurulu verecek.



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