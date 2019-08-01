Son dakika haberleri... YAŞ kararları açıklandı! Komuta kademesi değişti mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları açıklandı. Buna göre, komuta kademesi değişmedi. 14 amiral ve general bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

14 amiral ve general bir üst rütbeye terfi ettirildi. 40 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.



Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 1 buçuk saat sürdü.



Zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti, kararları açıkladı.



Komuta kademesinde değişiklik yapılmadı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz görevlerine devam edecek.



YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos tarihinden itibaren 14 amiral ve general bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.



Zirve öncesi ise YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.



Heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan 15 Temmuz'a vurgu yaptı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki tehditlere değindi.



Erdoğan 15 Temmuz'un ardından Türk Ordusu'nun güçlenen kabiliyetlerine dikkat çekti.





ulusal.com.tr