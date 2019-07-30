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Son dakika haberleri... Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Yatan hasta katına alındı

Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yatan hasta katına alındığı açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamada "Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir" denildi

Son dakika haberleri... Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Yatan hasta katına alındı

Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek açıklama yaptı.

Dr. Bavbek, şunları belirtti:

"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019, Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. 

Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Yaşar Büyükanıt
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