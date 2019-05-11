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Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a nasıl saldırıldığı belli oldu

Televizyonda Yavuz Selim Demirağ ile beraber program yapan Murat Ağırel, "Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. Program çıkışı evine bıraktım. Sahte plakalı doblo markalı araç  ile bizi takip etmişler. Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a nasıl saldırıldığı belli oldu

Televizyonda Yavuz Selim Demirağ ile beraber program yapan Murat Ağırel, Demirağ'a nasıl saldırıldığını anlattı. 

Televizyon programı çıkışında Demirağ'ı evine bıraktığını belirten Ağırel,  sahte plakalı doblo markalı araç ile kendilerinin takip edildiğini söyledi.

Ağırel, "Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel, şunları belirtti:

"Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. 

Program çıkışı evine bıraktım.

Sahte plakalı doblo markalı araç  ile bizi takip etmişler.

Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar."

Demirağ'ın kızından alınan bilgiye göre 7 kişi beyzbol sopalarıyla evinin önünde içeri girerken saldırdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yavuz selim demirağ #Murat Ağırel #türkiyem tv
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