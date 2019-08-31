ASELSAN, TSK'ya yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi'nin teslimatını yaptı. ADOP-2000, tespit edilen hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücüne teknolojik destek sağlandı. ASELSAN, TSK'ya yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi teslimatı yaptı.



Ateş Destek Otomasyon Sistemi ADOP-2000, Türk ordusunun terörle mücadelesine destek olacak. Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, söz konusu sistemlerin teslimatı sürüyor.



ADOP-2000 Sistemi ikinci parti teslimatı, Çorlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında başladı. Bu kapsamda, Fırtına obüsü görev bilgisayarları, taşınabilir sistem setleri ve dahası envantere eklendi... Zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformların tamamı da Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde teslim edildi.



Sistemler muharebe koşulları daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü desteği sağlıyor. ADOP-2000, bu kapsamda hedeflerin tespiti, yönetimi, taktik ve teknik ateş idaresi faaliyetlerini sayısal ortamda otomatik gerçekleştiriliyor.



ulusal.com.tr

