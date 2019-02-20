Hükûmetin bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik taslağına tepkiler sürüyor. Askerlik sistemine ilişkin çalışmalar yapan gazeteci yazar Oktay Yıldırım, Türk Ordusu'nun binlerce yıllık sisteminin kökten değiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Yeni sistemle Ordu-millet anlayışının bozulacağını belirten Yıldırım, bedelli askerlik sisteminin vatan savunmasını sahipsiz bırakacağını vurguladı.

Hükümetin gündeme taşıdığı yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi.



Taslağa göre 6 ay zorunlu, 6 ay ise gönüllülük esasına dayalı bir sistem getirilecek. Aynı zamanda bedelli askerlik de kalıcı bir yapıya dönüştürülecek.



"Tarihsel ve İdeolojik Kökeniyle Mehmetçik" kitabının yazarı Oktay Yıldırım, hükûmetin üzerinde çalıştığı taslak sistemin "Ordu-Millet" anlayışını bozacağı görüşünde.

"Türk Ordusu'nun binlerce yıllık sistemi kökten bir şekilde değiştirilmeye çalışılıyor. 07.30 Türk Ordusu silaha sarılmış halk kavramına dayanan bir ordu olmalıdır. TSK'nın insan kaynağını oluşturan savaşma isteğine yeteneğine sahip millettir Türk Ordusu…"



Emekli Astsubay Yıldırım'a göre 6 artı 6 aylık sistem, Türk Ordusuna hiç bir katkı sağlamayacak.

"Türk ordusuna yararı olmayacağı gibi gereksiz harcamaya neden olur. Bir ayda asker yetişmez. O asker de geri kalan 5 ay içinde her hangi hizmette bulunamaz."



Bedelli askerliğin kalıcı hale dönüştürme çabasına da tepki gösteren Yıldırım, konuyu stratejik ve sosyolojik açıdan değerlendirdi.

"Türk ordusu Türk devletinin eşit yuırttaşlık ilkesinin cisimleşmiş halidir. Herkes yanı karavandan yemek yer. Tehdit karşısında ağanın oğlu, paşanın oğlu da işçinin oğlu da kendini savunmak zorundadır. Eğer onların elinden bu özelliği alırsanız, bir süre sonra ağanın oğlu olmak kendini savunmaya yetmeyecektir."



Yıldırım "Askerlik sistemi nasıl olmalı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Bir asker asgari 2 buçuk 3 ay temel eğitim almalıdır. Bu aldığı eğitimin ardından en az on aylık muvazzaflık hizmetine dönüştürülmelidir. Bir ayda bir askerin ne bedenini ne beynini ne ruhunu yetiştiremezsiniz."





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

ulusal.com.tr



