Son dakika haberleri... Yeni partiyle ilgili flaş kulis bilgisi! "Şaşırtıcı gelişme! Sürpriz isimler"

Yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktaran MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Şaşırtıcı bir gelişme de şekillenmeye başlayan kurucular listesindeki isimler" dedi. Kulat, "Herkes gözünü Ak Parti'ye dikmişken CHP - İYİ PARTİ - MHP kökenlilerle siyaset dışı sürpriz isimler şaşırtıcı" ifadelerini kullandı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni partiyle ilgili kulis bilgisini aktardı.



"SÜRPRİZ İSİMLER, ŞAŞIRTICI"



Kulat, yeni parti çalışmalarının beklenenden daha hızlı geliştiğini ifade etti.



Şaşırtıcı bir gelişmenin yaşandığını aktaran Kulat, o gelişmesinin şekillenmeye başlayan kurucular listesindeki isimlerde olduğunu kaydetti.



Kulat, "Herkes gözünü Ak Parti'ye dikmişken CHP - İYİ PARTİ - MHP kökenlilerle siyaset dışı sürpriz isimler şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.



Yeni parti ile ilgili açıklamasını sürdüren Kulat, "İdeolojik temelin yerine ekonomi" dedi.



"BEKLENENİN ÜSTÜNDE ÖNEMSİYORLAR"



Kulat, şu ifadeleri kullandı:



"Yeni Parti çalışması yürütenler son dönemdeki tartışmalarla tu kaka ilan edilen KAMUOYU ARAŞTIRMALARINI beklenenin üstünde önemsiyorlar.



Ama araştırmalardan beklenti sadece saha araştırması degil; seçmeni X Y Z jenerasyonu ile tanıma ve anlama çabası içindeler."



ulusal.com.tr



