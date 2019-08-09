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Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler saldırdı: 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler saldırdı: 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YPG/PKK’lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin’deki bir üs bölgesine tanksavar saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonucu iki askerin yaralandığı belirtildi.

KARŞILIK VERİLDİ

MSB'nin açıklamasının devamında "Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #YPG #pkk #asker
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