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Son dakika haberleri... YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklama: Hiç kimse izah edemez

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, "Şu sayılara iyi bakalım mülki idareden gelen Kamu görevlisi sayısı 134.351,bunun 39.648’ini görevlendirip, 94.703 kişi görev beklerken, 19.623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 sayılı yasanın 23. Maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklama: Hiç kimse izah edemez

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, seçimlerle ilgili yeni açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında şunları belirtti:

"Şu sayılara iyi bakalım mülki idareden gelen Kamu görevlisi sayısı 134.351, bunun 39.648’ini görevlendirip, 94.703 kişi görev beklerken, 19.623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 sayılı yasanın 23. Maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez."

Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini söylemişti.

Özel, böylelikle İstanbul seçimiyle ilgili araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere ulaştığını kaydetmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #ysk #recep özel #seçim
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